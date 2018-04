Condonarán la deuda a Sportivo Doyle

En enero de 2018 el delegado de Santa Lucía, Luis Caramún, encabezó una reunión con vecinos de Pueblo Doyle para recuperar el club Sportivo que desde hace algunos años no tenía actividades.

"Estaba acéfalo y no tenía ningún tipo de actividad, no tenía personería jurídica. Es decir, estaba prácticamente cerrado más allá de algún alquiler que no correspondía para hacer algún evento privado. Nos juntamos para culminar con la recuperación del club de Doyle al menos legalmente porque ya recuperamos el edificio. Vamos a confeccionar una lista y un montón de colaboradores para ponerse en funciones y empezar a trabajar legalmente", señaló Caramún por esos días.

El 22 de marzo Cambiemos presentó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza firmado por nueve de sus doce ediles para condonar la deuda que la entidad tiene con la Municipalidad. El plan, que será tratado en comisión y posteriormente se aprobará en sesión ordinaria, le permitirá al club ahorrarse 74.323 pesos, 7.391 de servicios sanitarios y el resto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

Al mismo tiempo, la iniciativa del bloque oficialista signada por Juan Pablo Ruozi, Andre Maroli, Mónica Otero, Iván Paz, Damián Lafalce, Juan Luis Garavaglia, Verónica López, Ana Tiramonti y Gerardo Pelletier establece la exención del pago de tasas municipales.

Por último, el 13 de marzo el intendente, Cecilio Salazar, firmó el decreto 200 de 2018 en el que declaró la conformación de la Comisión Directiva de la Comisión de Fomento de la localidad con Alejandro Rivero como presidente.