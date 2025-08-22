Concurso Sin Galera:¿con qué acompañarías unos ricos panzotis de pistacho de El Tete?
¿Con salsa roja?, ¿salsa blanca?, ¿alguna carne?, ¿otras verduras? Respondé al 3329 479958 y participá por el premio. Anunciaremos al ganador este sábado 23 de agosto en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi.
El frío todavía no se fue, por lo que seguimos disfrutando de comidas calentitas en familia o con amigos. Por eso este sábado en Sin Galera regalamos unos riquísimos panzotis de pistacho para 2 personas de El Tete.
Para participar respondé la consigna: ¿con qué acompañarías unos ricos panzotis?, ¿con salsa roja?, ¿salsa blanca?, ¿alguna carne? Contanos al WhatsApp 3329 479958.
Anunciaremos al ganador este sábado 23 de agosto en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite todos los sábados de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 o por nuestro canal de YouTube.
