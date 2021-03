Conciliación obligatoria en el conflicto de los trabajadores de Sanidad y preocupación en la clínica San Pedro

La semana pasada, el sindicato que representa a las trabajadoras y los trabajadores de Sanidad, ATSA, lanzó medidas de fuerza con paro de actividades y retención de tareas en reclamo de actualización de salarios, un planteo que vienen haciendo desde julio del año pasado. Ante la situación, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria.

“Los trabajadores hemos resistido pacíficamente hasta límites jamás alcanzados”, señalaron desde ATSA y aseguraron: “Nunca hemos trabajado tanto y cobrado tan poco”. A pesar de los esfuerzos que implicó para el sector la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus COVID-19, no obtuvieron respuestas satisfactorias respecto del reclamo de aumento salarial.

El jueves pasado hubo asambleas en todos los establecimientos donde hay afiliados y afiliadas a ATSA y el viernes desarrollaron paro de actividades durante tres horas por turno. Ese día, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, una medida que establece que, mientras se debate con la mediación del Estado, todo debe volver al punto previo al conflicto.

ATSA acató “con responsabilidad lo resuelto por la autoridad” pero consideró que la conciliación obligatoria “es injusta e inapropiada” teniendo en cuenta que llevan alrededor de ocho meses intentando obtener actualizaciones salariales sin propuestas desde el sector empresario.

“Hemos realizado innumerables audiencias privadas y en el ámbito del Ministerio, presenciales y virtuales, hemos gesionado ante las autoridades nacionales y provinciales y distintos financiadores del sistema de salud para que se involucren en la solución de los problemas de financiamiento del sector y no hemos obtenido respuestas”, se quejaron desde ATSA.

El sindicato representa a trabajadoras y trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales, institutos de diagnóstico, laboratorios de análiis clínicos, servicios de emergenci, institutos psiquíatricos y geríatricos.

A nivel local, la clínica San Pedro es una de las más complicadas. No sólo porque no hay aumento de sueldo sino que además el pago de los salarios se cumple de manera desdoblada y en el último mes todavía los empleados no cobraron el total de sus haberes.

La semana pasada hubo una reunión en la sede local de ATSA, con representantes de la clínica de los trabajadores. Allí, desde el directorio de la empresa informaron que todavía no les había ingresado el total del pago de PAMI, sino apenas un tercio, por lo que solo depositaron un monto de dinero que, “junto al pago del REPRO del Gobierno no llega al 50 por ciento del sueldo de los empleados”, informaron desde ATSA.

“Dijeron que iban a hacer un reclamo formal a PAMI y pidieron que los trabajadores acompañen ese planteo. Pero el panorama es bastante complicado. Prometieron que si podían recaudar algo más de dinero pagarían el total de los sueldos, pero no hay fecha”, explicó Isabel Bravo, del gremio y señaló que los médicos informaron que “PAMI no depositará hasta el 10 de abril”.