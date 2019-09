Concentración para apoyar a Vidal en el día de su cumpleaños en plaza Belgrano

A través de las redes sociales, militantes de Juntos por el Cambio lanzaron una convocatoria para expresar públicamente apoyo a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal este domingo 8 de septiembre, en ocasión de su cumpleaños número 46.

El concejal de Cambiemos Damián Lafalce y su hermano Diego, ambos referentes locales del sector del Pro que conduce la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundieron la convocatoria como "organizadores" a nivel local.

"La idea es ir 17.30 a la Plaza Belgrano, estar ahí media hora en forma pacífica apoyando a esta leona, como va a ocurrir en varias plazas de la Provincia", explicó el concejal en el programa Sin Galera este sábado y aseguró que la convocatoria "nace del vecino común, del ciudadano a pie, que trabaja todo el día, que tienen un ratito y son objetivos al sumarse a este apoyo".

Además, remarcó que "no nos tenemos que olvidar que a San Pedro María Eugenia lo ha ayudado mucho", y explicó que será "una mateada, muy tranquila" y que los participantes serán "la mayoría vecinos comunes". "Hoy estaba con Mónica, una vecina, que me decía mirá a mí la política me importa cero pero voy a estar, porque quiero estar, lo que quiero es María Eugenia como gobernadora. Esas cosas te llenan el alma", ejemplificó.

María Eugenia Vidal estuvo el jueves pasado en San Pedro, en la primera actividad de campaña en el interior de la provincia luego del resultado de las elecciones Primarias, que la ubicaron 17 puntos por debajo del candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof.