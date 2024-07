Este lunes, tras una asamblea en el lugar de trabajo, las profesionales de la Subsecretaría de Género y Diversidad municipal que conduce Laura Monfasani se retiraron ante las malas condiciones de las nuevas oficinas donde funciona el área, en el ex Correo de Salta y Arnaldo.

Con vidrios rotos y sin calefacción porque el aire acondicionado frío/calor instalado dejó de funcionar, decidieron abandonar el lugar hasta tanto el Gobierno cumpla con garantizar las condiciones de trabajo y de accesibilidad para la atención.

Cicop, sindicato que las representa ——desde hace tiempo los profesionales psicólogos, trabajadores sociales y otros de Desarrollo Humano están bajo carrera médico hospitalaria—, había planteado la necesidad de mejorar las condiciones edilicias.

En todo el edificio hay vidrios rotos.

Lo hicieron antes de que la Subsecretaría de Género se mudara del edificio donde nació como Secretaría, en Salta y San Martín, incluso en audiencias en la delegación local del Ministerio de Trabajo, que intimó al Municipio, sin que se cumpla.

Antes de la mudanza habían solicitado un proyecto con las mejoras que permitieran garantizar el traslado del personal para la atención de las demandas que involucran a la Subsecretaría.

Cuando se mudaron, el 24 de junio, se encontraron con que las oficinas tenían los vidrios rotos, entre otros puntos que consideraron era necesario resolver. Unos días después, la delegación del Ministerio de Trabajo, que conduce Sofía Rotundo, les dio un plazo de 72 horas que no se cumplió.

El viernes pasado, en el marco de una nueva audiencia en la cartera laboral, como los vidrios rotos no habían sido cambiados, Cicop volvió a plantear la urgencia del tema.

Además de los vidrios rotos, dejó de funcionar la calefacción.

Sin embargo, este lunes, al arribar a las oficinas, no sólo no habían reemplazado los vidrios sino que la calefacción ya no funcionaba.

El personal le planteó la situación a Laura Monfasani, quien les informó que “estaba tratando de comunicarse” con el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, de quien depende el área. En ese marco, se reunieron en asamblea y decidieron retirarse.