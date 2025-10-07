Durante la tarde del lunes, efectivos policiales, en conjunto con personal de la UTOI San Nicolás, llevaron a cabo un procedimiento en el interior del barrio Fonavi I que culminó con la aprehensión de un joven de 24 años.

En su poder se incautaron dos envoltorios con marihuana y un cigarrillo parcialmente consumido de la misma sustancia, con un peso total de 2,1 gramos.

El aprehendido llevaba 2,1 gramos de marihuana.

La Fiscalía local tomó intervención en el caso y ordenó la notificación de la causa, disponiendo la posterior liberación del aprehendido.

Como todas las causas relacionadas con la tenencia de estupefacientes para consumo personal, tendrá destino de archivo puesto que rige el imperio de la jurisprudencia que así lo establece.

