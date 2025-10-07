Con UTOI, aprehendieron a un joven con marihuana en el Fonavi I
El operativo tuvo lugar el lunes por la tarde en el interior del barrio, donde aprehendieron a un joven de 24 años al que se le incautaron 2,1 gramos de marihuana. La UTOI participó del procedimiento.
Durante la tarde del lunes, efectivos policiales, en conjunto con personal de la UTOI San Nicolás, llevaron a cabo un procedimiento en el interior del barrio Fonavi I que culminó con la aprehensión de un joven de 24 años.
En su poder se incautaron dos envoltorios con marihuana y un cigarrillo parcialmente consumido de la misma sustancia, con un peso total de 2,1 gramos.
La Fiscalía local tomó intervención en el caso y ordenó la notificación de la causa, disponiendo la posterior liberación del aprehendido.
Como todas las causas relacionadas con la tenencia de estupefacientes para consumo personal, tendrá destino de archivo puesto que rige el imperio de la jurisprudencia que así lo establece.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión