Con un club y desde Cuarta Pared, relanzan Radio Lechiguanas, la FM que fundó Lalo Mir en San Pedro

Desde hace más de una década, en el 101.1 del dial hay una FM que se llama Radio Lechiguanas. Una radio que en San Pedro fue de las primeras en dejar de lado las programaciones musicales reconocibles por algún patrón. A cualquier hora, toda la música convivía. Fue un sueño hecho realidad para Lalo Mir y Julio Duarte, que ahora le pasan la posta a los artistas que sostienen la sala Cuarta Pared.

Publicidad

Este viernes a las 21.00, con un club y desde el espacio cultura que coordina Salcho González, ubicado en Almafuerte e Independencia, habrá relanzamiento oficial de Radio Lechiguanas, que promete contenido renovado siempre con la característica que la transformó en una referencia local para los radioescuchas.

“Lechiguanas es una radio que ha pegado mucho en San Pedro, hermosa, distinta, nacida hace 11, 12 años”, recordó Salcho González. El actor y director de teatro contó en Radio Cuarentena que Lalo Mir le propuso encontrarle la vuelta para revertir las dificultades que él y Julio Duarte tenían para dotar de contenido la programación, que había quedado con música aleatoria.

“A Lalo se le ocurrió venir a verme en diciembre y hacer una especia de Asociación Civil, un club, con Cuarta Pared, para darle el empuje que necesitaba para relanzarse. Buscamos la forma, nos reunimos varias veces y encontramos la forma de que la radio funcione en Cuarta Pared”, contó.

Salcho informó que en la sala conformaron un grupo de trabajo con adolescentes que serán los encargados de “editar, cargar, programar” junto a “gente grande y grupos de teatro con charlas, nuevas secciones”.

“Yo mucho de radio no sé, pero me apasiona todo lo que sea humor, creatividad y pasar buenos momentos. Con la radio se pasan buenos momentos”, dijo González en Radio Cuarentena, consultado al respecto.

Si bien no hay estudio, la radio tiene equipamiento, antena y en la sala Cuarta Pared planifican el desarrollo de lo que denominan “mesas de trabajo” para la generación de contenidos.

“Armamos una mesa en Cuarta Pared, cerramos las cortinas, hay una acústica bárbara, ponemos un micrófono, lindo, con un grabador, y hacemos mesas: de artísticas, de trabajo, de charlas”, explicó.

Salcho adelantó que “hay una sección nueva que se llama ‘Da para la charla’, se tira un tema y se charla de ese tema. A lo mejor dura una hora, hora y pico, se edita y se arman pequeñas secciones, entre canción y canción”.

“Hay una sección que fuimos a grabar a lo de Kukato, nos dejó tanto material que hay una sección para Kukato”, reveló y señaló que “Informes para navegantes”, el clásico ciclo de Julio Duarte será el único programa propiamente dicho, entre las 23.00 y las 00.00, aunque tampoco irá en vivo.

“Cuando Lalo me viene a ver, lo que le dije es que no tengo mucho tiempo para cargar, editar, entonces le buscamos la vuelta en un grupo de adolescentes. Los más interesados son los que se van a dedicar al trabajo duro, si uno fuera adolescente le encantaría, pero de grande uno tiene que sostener su vida y no le alcanza el tiempo”, señaló.

Radio Lechiguanas es una asociación civil y como tal “es un club en el que cualquiera puede participar”. Su lema, “sin Banderas, sin fronteras, sin límites y sin tranqueras”. Seguirá sin emitir publicidad aunque tendrá auspicianes que contribuyan al sostenimiento de la emisora.

“No tiene publicidad, no hay un ‘esta agua es la mejor para tomar’, no hay propaganda. Sí puede llegar a haber auspiciantes, es la plata mínima para sostener, comprar cables”, dijo Salcho y aseguró: “En Cuarta Pared hay mucha gente dispuesta a generar contenido y lo vamos a llevar adelante”.