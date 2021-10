Con reparos de la oposición, aprobaron la prórroga por dos años del contrato con Ashira

Este jueves el Concejo Deliberante convalidó la prórroga por dos años del contrato con Ashira para el servicio de higiene urbana y recolección de residuos que el Gobierno acordó con la empresa para evitar llamar a licitación.

El contrato venció en marzo. En ese momento firmaron una prórroga por tres meses para llamar la licitación. Como la pandemia de coronavirus COVID-19 “conspira contra una amplia presentación empresarial”, según indicó el Gobierno en el proyecto de ordenanza, esa convocatoria se postergó y firmaron una extensión del plazo con Ashira por dos años.

La prórroga del contrato implica los mismos términos y condiciones del servicio, que a mediados de este año, antes de la fecha de vencimiento del contrato, costaba alrededor de 12,5 millones de pesos por mes.

“Al quedar desierta esa licitación vemos necesario que al ser un servicio esencial se pueda otorgar la prórroga”, dijo el concejal del Frente de Todos Juan Cruz González, vocero del oficialismo que responde a Cecilio Salazar en la sesión.

En realidad no hubo ninguna licitación que quedara desierta sino que el Municipio decidió no llamar y extender el contrato por dos años por “la incertidumbre marcada por la pandemia, que no finaliza”, según expresaron en el proyecto aprobado.

Desde la oposición, el concejal Alejandro Donatti indicó que acompañaban la convalidación porque está dentro de las facultades del Gobierno pero que “es necesario resolver en algún momento la cuestión de fondo” respecto del servicio de higiene urbana y recolección de residuos.