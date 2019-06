Con los hermanos Melgar, el gobierno inauguró el tramo pendiente del Nuevo Boulevard

El gobierno municipal dejó formalmente inaugurada la obra de la continuidad de calle Perón en el tramo conocido como "avenida Melgar" en el paseo denominado Nuevo Boulevard, un proyecto de puesta en valor para el desarrollo turístico que comenzó durante el gobierno de Mario Barbieri.

El intendente Cecilio Salazar encabezó el acto y celebró haber finalizado ese tramo que había quedado inconcluso a raíz de una serie de desencuentros con la familia Melgar, cuyos representantes, los hermanos Fabián y Sandro Melgar, fueron oradores durante la actividad.

"Estoy muy contento, porque nuestra familia siempre quiso este camino y hemos logrado concluirlo con este gobierno. Fueron 14 años de guerra y penurias", dijo Fabián Melgar y aseguró: "Quedó muy hermoso. A mí me encanta el progreso, lo que no me gustan son las injusticias".

Por su parte, Sandro Melgar, celebró haber llegado a un acuerdo con el gobierno de Salazar y señaló: "Quedó muy bonito, bien trabajado por la gente de Obras Públicas. Es un trabajo bien hecho. Estamos muy contentos".

De la misma manera, Salazar destacó el diálogo que permitió acordar con los hermanos Melgar para la apertura de la calle. "Hemos tenido más encuentros que desencuentros, eso es lo fundamental. Hoy podemos decir que hemos conformado una amistad y me alegro de eso", dijo

El jefe comunal destacó al equipo de Obras Públicas y aseguró que además de los turistas quienes más van a disfrutar la obra son los sampedrinos, "que están todos los días acá". En su discurso, anticipó que pronto colocarán las luminarias y celebró "haber cumplido un objetivo.