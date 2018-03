Con la brillante actuación de Los Auténticos Decadentes pasó la primera edición del India Festival

Con una propuesta cargada de ritmo, buena música y mucho color, pasó la primera edición del India Festival of Colours en San Pedro. La variada cartelera musical tuvo como punto de encuentro el exbalneario municipal, que estuvo preparado como otros tantos grandes eventos musicales que han pasado por la ciudad.

El festival se fue desarrollando dentro de los tiempos pactados con la apertura a cargo del grupo local Basiliki San Folk, quien sin dudas es la banda sampedrina con mayor crecimiento en el último año; el show continuó con la presentación de Victoria y un estupendo tributo a Queen, y la actuación del Cuarto Soda, otro brillante tributo a Soda Stereo.

Más adelante fue el turno del grupo Mak Donal, quien está en plena promoción e interpretó un variado repertorio de covers, y la presentación de la formación platense Los Totora, quien paseó sobre el escenario los temas de su autoría y los infaltables éxitos en formato bailable.

El esperado cierre del India Festival estuvo a cargo de Los Auténticos Decadentes, quienes llegaron a San Pedro bien temprano, cumplieron con todos los fanáticos que se les acercaron y a la medianoche del viernes aparecieron sobre el escenario principal brindando un show estupendo y que a lo largo de 70 minutos hicieron saltar y bailar a todos los presentes.

Como me voy a olvidar, Pendeviejo, Los Piratas, Corazón, Besándote, El Gran Señor, Vení Raquel, Entregá el marrón, El Murguero, Un Osito de Peluche, No me Importa el Dinero, Somos, La Guitarra, Loco Tu Forma de Ser y Siga el Baile, fueron los temas que la banda ofreció en la excelente presentación ofrecida al público sampedrino.