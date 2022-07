Con donaciones de empresas y mano de obra de la Uocra, refaccionan la Casa de Ancianos

Desde el lunes, un grupo de trabajadores de la construcción afiliados a la Uocra trabaja en la Casa de Ancianos para el desarrollo de una obra necesaria para que ese geriátrico histórico cumpla con requisitos que exige la normativa vigente.

Unos 20 trabajadores de la construcción comenzaron el lunes con la tarea para remover el machimbre que estaba dispuesto en las paredes de un largo pasillo interno y tras refaccionarlas comenzaban a pintar.

Este jueves, La Opinión recorrió con el móvil de Radio Cuarentena las obras en la Casa de Ancianos y el titular de la Uocra local, Horacio Azzoni, dio detalles de las tareas emprendidas de manera solidaria por sus afiliados con donaciones de empresas que se sumaron a la propuesta.

“Tenemos un grupo de 11 trabajadores de la empresa Ivecor, que le pedimos la colaboración a esa empresa, que es de Córdoba y está trabajando en San Pedro, son 11 trabajadores sampedrinos que también militan en nuestra organización”, contó Azzoni.

Tras retirar alrededor de 50 metros lineales de machimbre, “todo un pasillo muy grande que tiene el asilo” y reparar las paredes, estaba todo listo para comenzar a pintar esa zona, informó el sindicalista.

“La pintura y todo lo que es materiales lo están donando las empresas, que las llevan directamente al asilo, es sintético gris, para que las paredes queden plastificadas, para que las puedan hacer lavables, va a 1,80 m, y después con látex blanco, que le damos el tono”, detalló.

Luego proseguirán las tareas en la zona de los pabellones donde duermen los internos de la Casa de Anacianos. “Vamos a terminar un lugar y luego seguimos por el otro, para ir por partes”, dijo Azzoni y anunció que habrá otra etapa de refacciones para resolver el requisito ministerial relacionado con el piso, que es de madera.

“Son unos pisos hermosos, pero vio que no pueden ser de madera por problemas de fuego y eso, así que tenemos que empezar a ver cómo hacemos para ayudarlos con los pisos”, dijo el titular de Uocra y agregó: “Viene una pintura antiinflamable, estamos viendo si nos autorizan a pintar con eso, quizás no haya que levantar los pisos, no es barata, pero si autorizan, lo vamos a hacer con eso”.

Horacio Azzoni destacó la tarea de la Casa de Ancianos y pidió a quienes quieran colaborar con pintura sintética gris que la lleven directamente al asilo para que la reciban desde la comisión.

Estamos aquí porque la tercera edad la está pasando mal con todo esto que está pasando en el país, con la inflación que hay, y la Casa de Ancianos no está en condiciones de afrontar esta obra, por eso estamos colaborando con ellos. “Tenemos alrededor de 60 litros, así que estamos para el pasillo, tenemos que juntar para los pabellones”, informó.

“Es lindo ver cómo tienen a lo abuelos, cómo los cuidan, es fabuloso el trabajo que hace, por eso nos pusimos a trabajar y tenemos un mes para terminar todo esto y los pabellones”, señaló el dirigente.