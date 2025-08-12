El sábado, la Sociedad Italiana recibió un torneo de ajedrez que tambien tuvo participación de alumnos de la escuela de Villa Igoillo y compitieron 28 ajedrecistas en total.

En la categoría para principiantes, que participan jugadores que van desde los 10 hasta los 90 años, el primer lugar se lo quedó Mateo Fontanet que finalizó con 5 puntos y medio.

En la categoría libres, Diego Dominguez y Felipe Tancredi finalizaron en lo más alto de la tabla con 5 puntos cada uno pero por desempate Sonen, Domiguez se proclamó ganador.

