Con buena cantidad de participantes, se disputó un torneo de ajedrez en la Sociedad Italiana
Se disputó el sábado y contó con la participación de 28 ajedrecistas. En la categoría para principiantes, Mateo Fontanet obtuvo el primer lugar, mientras que en libres, Diego Dominguez se quedó con el primer puesto.
El sábado, la Sociedad Italiana recibió un torneo de ajedrez que tambien tuvo participación de alumnos de la escuela de Villa Igoillo y compitieron 28 ajedrecistas en total.
En la categoría para principiantes, que participan jugadores que van desde los 10 hasta los 90 años, el primer lugar se lo quedó Mateo Fontanet que finalizó con 5 puntos y medio.
En la categoría libres, Diego Dominguez y Felipe Tancredi finalizaron en lo más alto de la tabla con 5 puntos cada uno pero por desempate Sonen, Domiguez se proclamó ganador.
