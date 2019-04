Con autoridades y deportistas, Náutico inauguró su cancha de hockey de césped sintético en Villa Jardín

Aunque hace varias semanas Náutico puso en funcionamiento su nueva cancha de hockey de césped sintético en el predio de Villa Jardín, hoy al mediodía, en el marco de la segunda fecha del campeonato de la Asociación del Oeste (AHO), la inauguró oficialmente con un acto protocolar del que participaron diferentes autoridades y deportistas.

El primero en tomar la palabra fue el comodoro, Marcos Arana, quien agradeció a "todos los presentes" y en especial a Mario Cajide por haber "introducido el hockey en el club". Además, definió el momento como "histórico", describió cómo la entidad adquirió el piso y relató lo difícil que fue imponer el proyecto que incluyó la adquisición de un terreno entre los afiliados: "Sabemos que no todos los socios del club estuvieron de acuerdo con la compra del predi, pero la historia de nuestro club está llena de situaciones en la que hubo que confiar en la visión de futuro y sostenerla".

El momento más emotivo lo brindó Darío López, secretario del Celeste y presidente de la subcomisión de hockey quien agradeció a los que colaboraron, su familia e, incluso, a los detractores de la idea: "A los que no confiaron, agradecemos la fuerza que nos dieron para no bajar los brazos y sacar ganar de donde no las teníamos para demostrar que cuando uno se pone una meta con trabajo y esfuerzo la cumple". Por último, también destacó el trabajo de Cajide quien en su turno de expresarse tampoco guardo su felicidad y dejó en claro que fue "un sueño de mucho valor económico pero también deportivo para el club y San Pedro". Y agregó: "Después de grandes exitos deportivos, nuestro hockey necesitaba un salto de calidad y acá lo tenemos a la vista".

Por último, las integrantes de primera división Mayra Brienza y Jordana Bitonte manifestaron los sentimientos de las deportistas; el Director de Deportes de Náutico, Guillermo Velázquez, explicó la importancia de tener el campo de juego sintético y aplaudió la labor de la Comisión Directiva, en especial la de López.

La ceremonia se cerró con el corte de cintas que protagonizaron al lado de la cancha el exdirigente Rampoldi y Arana quien minutos después, antes de empezar su licencia porque será precandidato a intendente como radical K de un sector del Partido Justicialista, descubrió con Carlos Médici una placa en la casa ubicada en el ingreso al predio.

Náutico adquirió el suelo deportivo por sorteo el 25 de septiembre de 2015 en el marco del plan "Cuarenta Canchas" que llevaron adelante la Confederación Argentina (CAH) y Forbex. La imposibilidad de instalarlo a la vera del Río Paraná (las inundaciones lo afectarían seriamente) motivó a la institución a la compra de un nuevo predio que generó controversias entre los socios pero el día de la asamblea extraordinaria, el 1° de julio de 2016, los presentes levantaron la mano a favor de la adquisición de un anexo.

La instalación de la cancha de césped sintético, la primera de San Pedro, fue el objetivo inicial de Náutico en la exquinta de Barceló, un lugar de cinco hectáreas con amplios espacios verdes, arboledas y una casa de 180 metros cuadrados que se convirtió en una sala de usos múltiples.

También hubo hockey

Las categorías de Náutico recibieron a Racing de Chivilcoy por la segunda fecha del campeonato de la Asociación del Oeste (AHO). Antes de la ceremonia inaugural, se disputó el encuentro de séptima y, después, el enfrentamiento siguió con sexta, quinta y primera.