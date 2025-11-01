Este viernes 31 de octubre, un joven de 21 años se presentó en la comisaría para informar acerca de la compra que había efectuado sobre una motocicleta Honda Wave 110S.

Ads

Este vehículo había sido adquirido a un individuo de 29 años, quien supuestamente lo había comprado en la ciudad de San Nicolás.

El joven, cumpliendo con los procedimientos legales, había comenzado el proceso de transferencia del motovehículo. Sin embargo, durante este trámite, la gestora detectó irregularidades en la documentación relacionada con la motocicleta, lo que levantó sospechas sobre la procedencia.

Ads

Ante esta situación, el joven optó por entregar voluntariamente el rodado en la comisaría.

Posteriormente, un perito realizó una verificación del vehículo, revelando que los números de serie de la moto y del chasis correspondían a una motocicleta con pedido de secuestro desde el 30 de julio de 2024, según lo solicitado por la Comisaría 17 de la Unidad Regional II de la Policía de la provincia de Santa Fe.

Ads

Puede interesarte