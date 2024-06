La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor interviene ante casos de sampedrinos que firmaron contrato con una empresa que les vendió un plan de ahorro “para una vivienda” o su equivalente en pesos, pero desapareció de San Pedro.

Las oficinas de la firma Plan Zero S. A., que estaban ubicadas en 25 de Mayo 554, están cerradas, en los teléfonos que figuraban no atiende nadie, la página web de la empresa está caída y sus redes sociales no se actualizan hace un año y medio.

La casa central, que estaría en Godoy Cruz, Mendoza, tampoco aparece operativa y el 0800 que figura en los contratos "no corresponde a un abonado en servicio". En esa provincia, figura una concesionaria de motos, pero tampoco presenta actividad en el último año.

Patricia José es una de las que firmó contrato. Fue en octubre de 2020. Dijo que tenía que pagar “21 cuotas de 3580 pesos” en un Rapipago. Cada mes hacía efectivo el depósito y esperaba novedades del sorteo.

Patricia contó su situación a La Opinión y acudió a Defensa del Consumidor.

Su plan de ahorro implicaba la posibilidad de acceder a una “vivienda prefabricada”, "la más chica", contó. Si salía sorteada, dejaba de pagar. Como no tuvo esa suerte, llegó al final del plan sin salir sorteada. Una vez que terminó de pagar las 21 cuotas, tenía que esperar 18 meses más, sin abonar, que el azar la beneficiara.

Nunca ocurrió. Lo que seguía era que, pasados los 39 meses desde que firmó el contrato, entendió, accedería a un millón de pesos, por lo que decía su contrato: vivienda o el dinero capitalizado. Cuando se cumplió el plazo, empezó el drama.

"La oficina desapareció, las personas desaparecieron. Conseguí un número y el que me atendió me dijo que no trabajaba más, me dio otro número y ese también me dijo que no trabajaba más, pero que me iba a averiguar", contó Patricia a La Opinión.

El contrato que firmó Patricia para el plan de ahorro.

El último con el que se comunicó le dijo que sólo podían devolverle 30 mil pesos, que no le correspondía más que eso. "Le dije que me diera los 30 mil, me dijo que marzo, que abril y no me contestó más las llamadas", relató.

Hasta ahora, Patricia no sabe si hay otras personas con la misma problemática que ella, que iba a llevar el caso a la Oficina de Defensa del Consumidor, donde La Opinión consultó para confirmar que en efecto hay expedientes iniciados por la misma modalidad.

Esa dependencia municipal intentó notificar a la empresa, pero se encontró con el problema de que ya no hay oficinas. Tras obtener un domicilio particular, tampoco logró hallar a alguien cada vez que el oficial notificador se presentó.

El promotor que le vendió el plan de ahorro le explicó en una hoja cómo era el sistema.

"Yo me enganché como una cosa de ahorro, pero pasó el tiempo y nada. Yo tengo todo, el contrato, los comprobantes de pago en Rapipago, todos los tickets que pagué todos los meses", dijo Patricia. En marzo fue la última vez que mantuvo comunicación con el promotor. Desde entonces, no se sabe nada.

En 2021, una denuncia similar radicada en la Justicia para que se investigue el presunto delito de estafa provocó que un referente local de la empresa se presentara en La Opinión para informar cómo funcionaban los contratos que firmaban.

Ese promotor, Rafael González Ferro, es uno de los que le dijo a Patricia que ya no tiene relación alguna con Plan Zero, puesto que dejó de trabajar para la compañía.

En agosto de 2021 accedió a una entrevista en vivo tras la denuncia penal de una clienta. Dijo que tenían "diferentes tipos de planes" y que asesoraban "a domicilio" para "despejar todo tipo de dudas".

"No es que se entrega el lote o la vivienda, lo que se sortea es un valor nominal, en este caso un monto de un millón de pesos, que si bien no le alcanza es un gran apoyo", reconoció el promotor en ese momento.

"Si sale sorteado el número del cliente, por Lotería Nacional, se le entrega el dinero y automáticamente no paga más", informó ese día. "Todo esto se aclara muy bien y hay tres clientes de San Pedro que salieron adjudicados", aseguró.

En ese momento explicó que el plan era de "280 cuotas" y que "en la cuota 18 el cliente puede dar de baja el plan y la empresa le reconoce el 72 por ciento del ahorro". Indicó que "lo peor que puede pasar es que se generó un ahorro" y ejemplificó: "Es como el que juega a la quiniela, si no se la saca estamos en la misma. De esta manera al menos se recupera algo".

"Es una manera de hacer un ahorro, y si tenés suerte de salir adjudicado, te hacés de un millón de pesos", señaló. "Somos gente de acá, ante un inconveniente respondemos", aseguró en ese momento el promotor. "En la hoja que se le entrega al cliente se aclara todo, en ningún momento se dice que se va a entregar un inmueble", explicó.

En ese momento eran seis empleados y estaban buscando más porque, aseguraban, estaban en proceso de crecimiento. "Pueden llamarlo publicidad engañosa, pero al cliente se le explica todo", dijo ese día el promotor sobre las publicidades en Facebook. Para explicar lo que vendía puso de ejemplo el de otras empresas reconocidas que venden planes de ahorro.

Puede interesarte