Compactación de motos y autos: "Lo que se va de acá es todo chatarra", aseguró Caramún

Comenzó este martes por la mañana la tarea de compactación de los vehículos secuestrados que estaban en depósito municipal y que fueron incluidos en el decreto que estableció su disposición final luego de sus propietarios no los reclamaran en tiempo y forma.

La empresa, oriunda de Pilar, llegó al depósito ubicado en camino Crucero General Belgrano, para trabajar en la compactación de alrededor de 750 motos y 100 automóviles, a los que antes personal de la Dirección de Tránsito extrajo baterías, caños de escape, tubos de gas, fluidos, etc.

Las tareas continuarán el miércoles, hasta tanto sean compactados todos los rodados que está previsto destruir en el marco del decreto publicado en junio por el Gobierno local, incautados, la mayoría, en 206 y 2017, aunque también había de 2015 y de 2018.

"Las tareas comenzaron hace unos días para sacar todos los líquidos, caños de escape, etc. de los vehículos. Hoy empezó el prensado, la compactación. Tenemos pensado también compactar unos 30, 40 automóviles que están en el depósito de Saavedra y motos", dijo el director de Tránsito, Luis Caramún.

"El resto es todo desperdicio, pero de los rodados se compacta casi todo. No sé el tema de las baterías, pero están añejas, no sirven para nada", explicó el director de Tránsito. "Estos vehículos llevan mucho tiempo acá, no han cumplido con la documentación, no han abonado las multas", precisó el funcionario.

"Lo que se va de acá es todo chatarra", aseguró y consideró: "Para mover semejante maquinaria hay que tener una importante cantidad de vehículos. En 2016 enviamos un camión, pero traer la prensa acá es mejor, más transparente", agregó Caramún.