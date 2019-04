Cómo será la travesía de Facundo Duarte en las Islas Malvinas

El anhelo de Facundo Duarte es conocer las Islas Malvinas y lo hará a través del deporte porque integrará un grupo de siete personas que a mediados de abril cruzará nadando desde una a otra por el estrecho de San Carlos en una travesía de riesgo de alrededor de dos kilómetros de extensión y la que, según señaló a La Opinión, se extenderá por entre cuarenta y sesenta minutos.

"Siempre tuve presente las islas y en algún momentó sabía que las iba a conocer", aseguró el profesor de educación física que partirá de San Pedro el 12 de abril y, tras pasar por Río Gallegos, Santa Cruz; arribará un día después a su destino donde permanecerá una semana (es el tiempo mínimo debido a que sólo hay un vuelo) analizando las condiciones climáticas de la región para que cuando sean buenas poder cumplir la travesía.

El estudio también determinará si va de las Gran Malvina a la Soledad o viceversa. Incluso, podría no cruzar si el clima, cruel por la zona del planeta en la que están ubicadas, no está apto. Además, el agua del estrecho ronda los 5° porque llega una corriente marina desde la Antartida y, por ello, se tomará recaudos como usar doble gorra de latex y tapones de silicona para los oídos.

Duarte tiene experiencia en nadar en condiciones extremas porque en 2016 lo hizo en el Canal de Beagle (divide Tierra del Fuego con Chile) y un año después en el glaciar Perito Moreno en Calafate. La ocasión de poder hacerlo en las Islas Malvina a 37 años de la guerra le surgió mientras estaba en una competencia en Viedma, Río Negro, tal como detalló: "El que organiza es Claudio Plit, multicampeón de aguas abiertas, a través de su fundación que se llama No Me Olvides. Primero me anotó como primer suplente porque no había más cupos y a los diez días me contactó porque se había abierto un cupo para ir".

Por último, contó que le exigieron requisitos "precisos y simples" y que, por ingresar a territorio de la Unión Europea debe hacerlo con pasaporte. "Lo que no podemos llevar es ningún simbolismo patrio", cerró.