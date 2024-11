“Con respecto a esta foto , sería bueno informarse bien antes de publicar algo. La persona que mandó esa foto tiene problemas un poco especiales”, dijo Inés tras observar un reporte ciudadano en el que se muestra el estado de una oficina del palacio municipal.

De acuerdo a su comentario, los hechos ocurrieron de este modo: “El vidrio no lo rompió nadie , se cayó solo antes de las 8 de la mañana por suerte no había ninguna persona trabajando en ese momento tanto en la planta baja como en la alta donde se encuentra el ventanal. El vidrio cae y hubiera lastimado a alguien que por suerte vuelvo a repetir no pasó”, aclaró y concluyó: “Falta de mantenimiento de las ventanas sí, puede ser, pero nadie rompió nada como publicaron en la nota. Se colocó ese nylon porque se llamó a los vidrieros y un viernes no había nadie disponible para arreglar”. Hecha la aclaración bien vale la pena reflexionar sobre el estado en el que se encuentra el edificio del municipio.