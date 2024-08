El póquer es considerado un juego de azar. Eso es así porque las posibilidades de ganar o perder no dependen exclusivamente de las habilidades del jugador, sino que existe un factor suerte que puede hacer decantar la balanza hacia un lado u otro. No obstante, a diferencia de lo que muchos creen, la estrategia tiene un peso mucho más importante en este campo. Tanto es así que los mejores jugadores de póquer deben dominar las matemáticas y ser unos ases en estadística.

La importancia de las matemáticas en el póquer

Para jugar a poker no necesariamente tenemos que saber sobre álgebra, matrices rectangulares o geometría. En este juego de cartas, los conceptos de matemáticas que deberemos dominar son el del cálculo de probabilidades. Nos servirán en cualquier modalidad de póquer y en cualquier momento del juego. Nada nos asegura ganar siempre, ni siquiera ganar, pues hay otros factores que entran en juego en una partida, pero sí que nos dan herramientas muy útiles. Y es aquí donde el papel de los operadores online es fundamental ya que les permite aprender con mayor tranquilidad y probar nuevos conocimientos y estrategias en diferentes niveles y torneos, aumentando así los conocimientos de los jugadores sobre el poker .

Este conocimiento matemático es necesario desde el momento que queremos dominar las reglas de una modalidad tan popular como el Texas Hold’em, entender el ranking de manos, diferenciar los conceptos de outs y odds y diseñar la estrategia perfecta, sostenida bajo la filosofía del Teorema Fundamental del Póquer .

Las técnicas de cálculo que hay que conocer

Los cálculos necesarios para ser un genio del póquer se enmarcan en la estadística y la probabilidad. En concreto, se utiliza la regla de Laplace, que consiste en dividir en número de casos favorables entre el número de casos posible. Luego, se multiplican esas probabilidades por 100, con lo que se obtiene un porcentaje.

El cálculo de probabilidades ya está presente incluso en el ranking de las manos. Seguramente muchos no se lo hayan planteado antes, pero tiene lógica una vez piensas en ello. La mano de más valor, la escalera de color, es también la mano que menos probabilidades tiene de salir, en concreto, un 0,0015 %. En cambio, la carta alta, la de menos valor, supone un 50,12 % de probabilidad.

¿Cómo influencian las matemáticas nuestra toma de decisiones?

Cuando jugamos al Texas Hold’em, la modalidad más popular de póquer, empezamos recibiendo dos cartas, por lo que disponemos de muy poca información. Aun así, hay manos iniciales más fuertes que otras también por una cuestión de probabilidad. En este caso, deberemos calcular, por ejemplo, cómo de probable es tener una pareja de ases, obtener un trío, conseguir otro color…

Durante la partida, habrá que calcular también las probabilidades que tienen los otros jugadores de tener unas cartas u otras. Una información que querrás averiguar desde la primera ronda, por ejemplo, es la probabilidad que se haya repartido como mínimo un as, la carta más potente.

Outs y odds

Otros conceptos que debemos tener presentes en las matemáticas del póquer son las outs y las odds. Las outs son las probabilidades que tiene un jugador de ganar, mientras que las odds son sencillamente otra forma de llamar a esas probabilidades.

Las pot odds, por otro lado, son la tasa de probabilidad de recibir una recompensa comparada con la cantidad de una apuesta. Así, dominar estos conceptos, no solo desde un punto de vista teórico, nos ayuda a determinar si merece o no la pena apostar. En definitiva, si nos resulta rentable apostar por una mano o no.

¿Cómo lo hacen los profesionales?

Teniendo todo esto en cuenta, no debería sorprender que alguien como Barry Greenstein triunfara en el mundo del póquer. Ciertamente, las matemáticas quizás no eran tan importantes en sus orígenes, pero nadie puede poner en duda que los conocimientos que Greenstein obtuvo con su posgrado en Matemáticas le fueron de mucha ayuda para conseguir tres grandes victorias en la Serie Mundial de Póquer y otras dos en el World Poker Tour, dos de los mayores campeonatos del sector.

Liv Boeree, una famosa jugadora de póquer ya retirada, también explica el gran impacto que puede tener en el éxito de un jugador el dominio de las matemáticas. La propia Boeree se graduó en Astrofísica, un grado universitario que a buen seguro le proporcionó un profundo conocimiento de las matemáticas y la teoría del juego. Su estrategia se basaba en analizar las tomas de decisiones y confiaba inmensamente en sus habilidades de cálculo en sus movimientos sobre el tapete.

Dejamos en último lugar al gran Daniel Negreanu, una leyenda del póquer que reconoce haberse sumergido en el mundo de las matemáticas y la estadística cuando se dio cuenta que las nuevas generaciones las utilizaban especialmente en el juego online. Puede que no siempre hayan tenido el peso que tienen ahora, pero los jugadores de póquer actuales deben incorporarlas en su juego si quieren hacerse un nombre en el sector y ganar importantes cantidades de dinero.