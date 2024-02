Agustina reportó: “Hace días están sin agua en la casa de mi mamá. No sale ni una gota. Vive a media cuadra del casco histórico, Tucumán y Mitre. Es una problemática de todos los veranos, no hay agua en toda la zona. ¿Cómo puede ser que pasan los gobiernos y no hay respuestas a la falta de agua?”.