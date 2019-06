Cómo funcionará Ojos en Alerta, el programa que permite informar hechos delictivos por WhatsApp

El intendente Cecilio Salazar firmó la semana pasada junto a su par de San Miguel, Jaime Méndez, y el ministro de Gobierno, Joaquín de La Torre, histórico referente de ese municipio, un convenio para que San Pedro implemente el programa Ojos en Alerta, una iniciativa de seguridad ciudadana que permite la intervención inmediata ante hechos de inseguridad.

Es tan sencillo como enviar un mensaje de WhatsApp, algo que en la actualidad la gran mayoría de la población sabe hacer y tiene acceso. Ese mensaje llega al Centro de Monitoreo, que activa de inmediato la actuación de las fuerzas de seguridad.

Para activarlo hay que instalar una aplicación, previa capacitación, que es el paso que ahora dará el gobierno local tras suscribir el convenio de adhesión al programa.

En San Miguel hay más de 30.000 vecinos adheridos –el partido tiene alrededor de 300.000 habitantes, en el noroeste del conurbano– que ayudan a luchar contra el delito. En noviembre pasado, por ejemplo, detuvieron unos 35 delincuentes tras las denuncias realizadas por vecinos a través de WhatsApp.

Ojos en Alerta está planteado como una herramienta de participación ciudadana en materia de seguridad. Se trata de una especie de “botón antipánico” al alcance de todos, pero con la diferencia de que no sólo sirve para situaciones en las que quien envía el mensaje sea protagonista sino que, y esto es lo importante, permite que cualquier vecino contribuya con la seguridad de todos al informar sobre todo tipo de situaciones de las que sea testigo.

El Centro de Monitoreo local dispondrá un número de recepción de los mensajes de WhatsApp al que llegarán textos, audios, fotos o videos de lo que está sucediendo y amerita la intervención de la policía. Incluso se puede enviar la ubicación del escenario del hecho y hasta la ubicación en tiempo real, que permite monitorear a quien lo recibe si la persona se traslada hacia algún lugar, herramienta importante en casos de rapto o secuestro.

Para comenzar a implementarlo, el municipio deberá brindar capacitaciones que le permitan a los vecinos comprender cómo utilizar el sistema, qué hacer frente a situaciones extrañas y como reportarlas. El plan es la conformación de una “red de alerta temprana”.

Hay cinco municipios que ya lo utilizan: San Miguel, Escobar, 3 de Febrero y Pinamar. “Donde se ha proyectado ha funcionado muy bien y creemos que acá también puede dar sus buenos resultados, estamos trabajando en eso”, dijo el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri.

El director de Modernización del Estado, Hernán Contreras, aseguró que el programa es “tan simple como efectivo” porque permite que transeúntes, taxistas, remiseros, comerciantes, cualquier vecino que esté en la calle y observe una situación sospechosa pueda dar alerta inmediata a las fueras de seguridad a través del WhatsApp.

El funcionario consideró que la herramienta permitirá acortar “los tiempos para hacer todo tipo de denuncias, ya sea de hechos delictivos, denuncias de género, actitudes sospechosas, que son por ahí lo que más sirve para el objetivo principal, que es la prevención de la inseguridad”.

En el gobierno están entusiasmados y “muy convencidos” de que el sistema va a funcionar muy bien en San Pedro. “Es una idea excelente que usa herramientas existentes que todos tenemos en nuestro bolsillo”, destacó Contreras.

El requisito para utilizar este sistema es recibir una capacitación, que dura aproximadamente entre 30 y 40 minutos, y que el gobierno va a brindar con funcionarios y trabajadores municipales.

El plan es que esas capacitaciones se dicten a grupos de no más de 20 personas, a las que se les explicará con precisión el alcance del sistema, cómo y cuándo se utiliza. “Eso nos va a garantizar un uso eficiente de este programa y que no se utilice para llamados que no tengan que ver precisamente con inseguridad, emergencias y violencia de género, que son los temas donde se apunta”, precisó el director de Modernización.

Quien reciba la capacitación tendrá luego en la pantalla de su Smartphone un acceso directo de Ojos en Alerta que lleva a un contacto de WhatsApp. “Cuando vos hagas clic en ese ícono y mandes un audio, un texto, una foto o un video, eso llega al Centro de Monitoreo, donde va a haber un operador las 24 horas pendiente de esa línea, que va a tomar tu pedido, te va a responder y va a hacer llegar al móvil más cercano, o en caso de emergencia o accidente, una ambulancia”, detalló Contreras.

Para participar de la capacitación primero hay que inscribirse en la página web. El gobierno está planificando las actividades y difundirá en los próximos días la modalidad de las capacitaciones, que podrían comenzar en junio. La idea es tener Ojos en Alerta activo para el segundo semestre del año.

Hernán Contreras destacó que el programa tiende a “fortalecer la cultura colaborativa”, en la medida en que, como se explicó, no se trata sólo de informar lo que le sucede al usuario sino cualquier situación que observe en la vía pública.

El mensaje activa un mecanismo de seguridad que “tiene el mismo grado de seriedad que una denuncia”, con la diferencia de que es más directo que un llamado al 911, por las posibilidades que brinda el servicio de mensajería de WhatsApp.

“Estás, por ejemplo, en la vía pública y ves que en la esquina le están tirando la cartera a una señora, y vos tardas sólo cinco segundos en mandar un audio, entonces en cinco segundos más y lo escucha el operador, y en cinco segundos más le avisa al patrullero más cercano, y por ahí en un minuto o dos un patrullero ya estaría en el hecho”, graficó.

El sistema va a permitir, además, llevar una estadística de hechos que se sumarán a las que ya tienen en marcha la Secretaría de Seguridad y la policía, es decir que contribuirá al mapeo de la inseguridad y al diseño de políticas para prevenir el delito.

Lo importante de las capacitaciones, está claro, es que el usuario pueda discernir qué situaciones ameritan la intervención, para no activar mecanismos de seguridad en las que no corresponda.

Los casos exitosos que se registran están relacionados con personas que al pasar observaron una situación sospechosa y dieron aviso. “Es la forma más genuina de comprometer al ciudadano y de comprometernos en que todos resolvamos los problemas”, aseguró Contreras.

La suma de usuarios será gradual. En otros municipios comenzaron con taxistas, mensajeros y remiseros, que son personas que trabajan en la calle y son los primeros en observar situaciones de emergencias médicas, disturbios, accidentes, arrebatos, asaltos, etc.

“Aunque parezca exagerado podemos salvar una vida, porque si tan solo con un audio o un mensaje se puede dar aviso y controlar a una persona que, por ejemplo, maneja borracho, a lo sumo en cuatro minutos se lo identifica y por ahí evitamos algo mucho más grave”, ejemplificó Contreras.