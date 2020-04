Cómo funcionará el Hospital desde este lunes tras las modificaciones anunciadas

Desde este lunes, rigen en el Hospital una serie de modificaciones en el funcionamiento. El director del nosocomio, Javier Sualdea, explicó a La Opinión, durante una recorrida por las instalaciones, cómo será la operatividad del efector de salud más importante de la ciudad.

"Es la modificación más grande que hemos implementado y va a entrar en vigencia a partir del lunes", dijo Sualdea en relación al acceso al Hospital. "La entrada de personas para vacunarse será por calle Aulí, porque hemos trasladado el vacunatorio, que ahora será en donde era el consultorio de niños sanos, desde las 10.00", informó.

"Lo trasladamos para que la gente no circule por el Hospital", dijo y advirtió: "Les pedimos que no vengan a las 8.00 de la mañana o a las 7.00, porque no van a poder entrar. Es a partir de las 10.00".

Sualdea señaló que sólo permitirán el acceso individual. "Esto no es un shopping, es un hospital. Van a entrar de a uno y el personal de seguridad ya tiene instrucciones para que vayan entrando de a uno", graficó.

En terapia intensiva están prohibidas las visitas y se brindan dos informes diarios, uno a la mañana y otro a la tarde. En internación de adultos, por ahora perimten el ingreso de un acompañante, "pero si hay caso de COVID-19 no habrá más", dijo Sualdea.

La entrada principal, por 25 de Mayo, es "en las mismas condiciones: para sacar turnos, hacerse atender en los consultorios que funcionan y si vienen temprano a sacar turno, se van a tener que retirar", señaló el director del Hospital.

"Tenemos que grabarnos todo que las medidas van en consonancia con la restricciones de circulación de gente", sostuvo y analizó: "Esta contingencia no termina el 26 de abril, nosotros estamos empezand el invierno, hasta fines de septiembre va a seguir el frío y nosotros tenemos que estar preparados para el largo plazo".

Resumen de las modificaciones que entran en vigencia:

La atención de consultas para patologías respiratorias, que funcionaba en el gimnasio del Estadio Municipal, se traslada al sector de Salud Mental del Hospital que fue reubicado. El acceso es por calle Belgrano y funcionará de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00.

En el sector de la sala de espera ubicada entre los consultorios 14 y 19 funcionará un espacio de internación para derivar a los pacientes que no presenten síntomas de COVID-19.

El acceso al Hospital por la puerta principal de calle Belgrano para los servicios que se mantienen y será controlado por personal que ordenará la espera para el ingreso de pacientes, respetando la distancia y usando barbijos o tapa boca como lo dispone el decreto municipal que entró en vigencia hoy.

Para vacunación (desde las 10.00), farmacia, laboratorio y hemoterapia el ingreso será por calle Aulí. Hay que identificarse en la garita de seguridad.

Funcionarán un consultorio de clínica médica matutino y otro vespertino; un consultorio de cirugía, otro de salud mental habilitado en inmediaciones de la puerta principal; habrá controles a embarazadas desde la semana 36 o para casos de riesgo; y controles post cesárea para retiro de puntos.