Cómo evitar la estafa en los casinos online

El acceso a internet, la legalización del mercado y la compatibilidad de los dispositivos inteligentes, son los responsables del crecimiento de jugadores cada año en los casinos online. Estos hechos han conseguido que los casinos online sean cada vez más populares; el avance tecnológico desarrollado por los mejores softwares, líderes en la industria eGaming hacen llegar este entretenimiento constantemente a millones de jugadores de cualquier parte del mundo.

Publicidad

El crecimiento de la oferta y de la demanda no cesa, lo que hace necesario conocer más sobre este sector para saber elegir el mejor casino online y evitar caer en sitios fraudulentos. Sigue nuestros consejos y disfruta de un juego seguro y responsable.

Consejos antes de empezar a jugar en los casinos online

Encontrar un casino de confianza no es una tarea difícil, pero es importante conocer cuáles son los criterios que debes usar para descubrir qué sitio es seguro para depositar tu dinero y poder jugar con calidad. No todos los casinos, por más atractivos que te parezcan, son seguros. De hecho, en los que no tienen licencia, puedes tener problemas con el pago de tus apuestas, robo de identidad, pasar por temas fraudulentos peores y, además, puedes estar cometiendo un delito fiscal al no estar declarando las ganancias. De modo que, si piensas registrarte en un nuevo casino, no olvides tener en cuenta los siguientes aspectos que mencionaremos a continuación.

Jugar en casinos con licencia

Para reconocer si un casino es seguro verifica su licencia, y si ésta pertenece a una autoridad legítima. Los casinos seguros con licencia deben de pasar por una valoración rigurosa para poder operar en el mercado regulado, como: demostrar una sólida capacidad financiera capaz de afrontar pagos de cada uno de sus jugadores; un alto rendimiento de su software; reglas claras y justas y un sistema de seguridad de encriptación de datos financieros y personales de sus jugadores. Por tanto, un casino con licencia te garantizará un juego seguro y transparente.

Lee los términos y condiciones de los casinos online

Cada casino online tiene sus propios términos y condiciones, los cuales deben ser aceptados para poder hacer el registro en el casino oficialmente. Estos T&C son muy importantes y hay que leerlos detenidamente, puesto que contienen reglas que se deben cumplir para retirar las ganancias, como los requisitos de apuestas, la verificación de identidad y edad, entre otras. Comprueba que éstos sean legibles y justos.

Comprueba los comentarios de los casinos en línea

Una de las ventajas del mundo virtual es que puedes consultar información sobre un casino en los foros de jugadores, donde comparten sus experiencias honestas y sin intereses personales, sobre la experiencia que han tenido en el juego en determinados casinos online. De modo que podrás saber de primera mano donde apostar con seguridad y cuáles son los sitios en los que debes evitar. No dudes en buscar información de los jugadores experimentados, seguro que tendrás datos muy valiosos que te servirán para elegir un casino de confianza. Por ejemplo, para encontrar información acerca de la seguridad y la reputación de una plataforma de casinos y encontrar mejores casinos en línea de Argentina puedes visitar este fuente y descubrir casinos confiables que aceptan jugadores argentinos junto con toda la información necesaria que incluye ofertas de bonificaciones, métodos de pago disponibles, licencias y mucho más.

Comprueba los métodos de pago disponibles y los plazos de retirada de fondos

En la elección del casino no debes pasar por alto nunca los métodos de pago, si lo que deseas es apostar al instante y cobrar las ganancias con facilidad. Por tanto, verifica en la sección de banca del casino cuáles son los métodos de depósito y de retiro disponibles y si son compatibles con tu método de pago. Un buen casino online legal está preparado con las mejores soluciones financieras, tales como: los monederos electrónicos, las tarjetas de débito, de crédito y de prepago, las transferencias, los giros bancarios y las criptomonedas; sobre todo que sean de entidades populares y ampliamente aceptadas en el sector.

Otro aspecto muy importante a considerar es qué monedas acepta el casino elegido. Si quieres jugar en un casino online que acepte tu moneda local, como casinos online con pesos argentinos en este sitio web, no olvides de verificar si el casino elegido tiene la moneda con la que deseas apostar disponible.

Comprueba que el casino tenga depósitos instantáneos y retiros rápidos, cuáles son los mínimos y máximos para depositar y retirar y las comisiones establecidas para financiar el juego y retirar ganancias.

Comprueba qué proveedores de juegos están disponibles en el casino

No dudes en elegir un casino con licencia que posea proveedores de juegos certificados. Los desarrolladores digitales son los que se encargan de darle la calidad tecnológica a los mejores casinos online, proveyendo sus bibliotecas de juegos con excelentes gráficos, tal y como sucede con las populares tragamonedas y los juegos de mesa como: la ruleta, el blackjack, el baccarat, el póker, etc., que también son presentados en diversos formatos con sistema RNG en tercera dimensión o en casino en vivo con crupier.

Estos desarrolladores son líderes de la industria asociados al mercado regulado y, por ende, a los casinos legales, como Microgaming, Netent, Playtech, Evolution Gaming, entre otros, que tienen a los operadores con los mejores y populares juegos del mercado con soluciones digitales que permiten la reproducción instantánea gracias a su tecnología HTML 5 y Full HD adaptados a cualquier dispositivo inteligente, ya sea móvil, tablets o computadoras.

Asimismo, cada desarrollador está certificado por autoridades independientes qué controlan y corroboran la aleatoriedad de los juegos RNG (Random Number Generator o generadores de números aleatorios).

Conclusión

La tecnología desarrollada por las mejores compañías de software ha hecho posible que los casinos online sean un medio seguro y protegido para los jugadores que deciden apostar con la comodidad que da hacerlo desde la distancia y a la diversidad innumerable de la biblioteca de juegos online. Ya no es necesario asistir a un casino físico si está el casino en vivo y si la gran tecnología avanzada se adecua perfectamente a las necesidades del jugador, permitiéndole vivir una experiencia realmente inmersiva, desde la cual pueden hacer sus apuestas con dinero real, y ganar grandes premios.