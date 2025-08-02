"Como en pleno verano: un hilo de agua sale de las canillas"
"En zona de Liniers y Benefactoras Sampedrinas estamos como en pleno verano: un hilo de agua sale de las canillas. Hace días que tenemos este problema y varios cortes de luz a la semana", denunció Carlos.
