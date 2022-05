Comisario Pahuasi: “No es tan sencillo disponer de un destacamento”

El grave ilícito sufrido por una familia en Vuelta de Obligado reanimó el reclamo de la comunidad para que definitivamente la localidad cuente con un destacamento policial.

Publicidad

El lugar depende solo de las recorridas diarias que el personal del destacamento de Gobernador Castro realiza a diario pero los vecinos entienden que es el momento de contar con su propia dependencia y hacia allí están direccionados los reclamos.

El Comisario Inspector Germán Pahuasi, titular de la Estación Comunal de Policía, manifestó que había estado con los vecinos hacía pocas horas pero no habían hablado del destacamento. En el aire de El Reporte de la Tarde el funcionario aseguró que no es sencillo poder instalar una dependencia y que hay que cumplir varios requisitos, pero si es necesario gestionarlo se lo va hacer.

“Los operativos ya estaban previstos dentro de la carpeta de trabajo que teníamos”, comentó el Comisario con respecto a los controles que se hicieron el jueves en el camino de ingreso a Vuelta de Obligado. “Ayer por la mañana nos reunimos con vecinos y con el delegado de la localidad pero lamentablemente surgió este hecho tan trágico que ni yo ni nadie quiere que pasen y que nos obligó a adelantar todo”.

“Es un diálogo que se dio en forma espontánea. Hicimos algunos cambios y tratamos de acomodar todo ante la necesidad de personal y movilidad, pero la necesidad de los vecinos es real y vamos a ir dando respuestas”.

Sobre la instalación de un destacamento policial en la localidad el titular de la Estación Comunal dijo que “No es tan sencillo disponer una dependencia”. “Hace falta la necesidad ciudadana, política, un estudio de campo, estadístico y geográfico, hay diversas estadísticas que hay que tener en cuenta para llevar a cabo este petitorio”.

“Ayer no me hablaron de esto, pero si es la necesidad de los vecinos me pondré en campaña, veré los requisitos puntuales, no es algo que dispongo yo sino el Ministerio de Seguridad. Si yo quisiera hoy poner un destacamento no podría, no tengo los recursos humanos ni logísticos, no tengo edificación, hay muchos estudios necesarios para realizar esta tarea”, confirmó el Comisario Germán Pahuasi.

“Cuando se hizo el cambio de la jefatura desde la zona de barrancas a Crucero General Belgrano hubo que hacer todo un estudio previo que no se definió acá en la Jefatura”, señaló con respecto al cambio de edificio que se efectuó hace poco tiempo.

Sobre el hecho delictivo que movilizó a Vuelta de Obligado el funcionario remarcó que “Estamos trabajando, les pedimos tiempo por favor, las tareas investigativas están llevándose adelante. Lo que más quiero y se lo digo a cada vecino con el que tengo posibilidad de hablar es brindarme como soy, trabajo a teléfono abierto, a disposición de todos”.