El festival de rock más importante de la provincia de Buenos Aires tendrá este Viernes Santo su primera jornada en el anfiteatro Pedro Carossi: comienza Rock en Baradero.

El jueves hubo una actividad gratuita con bandas locales en la zona del puerto de la vecina ciudad, con el cierre de la reconocida banda rolinga Jóvenes Pordioseros, que tuvo un importante marco de público y ofició de previa del festival.

Con dos escenarios dispuestos dentro del anfiteatro y otro sobre la plaza ubicada enfrente, más de 20 bandas tocarán este viernes. La actividad comenzará en el escenario que da al jardín de infantes, con Barco.

Se espera que desde temprano haya mucha gente dentro del predio, puesto que hay bandas convocantes que tocan a las pocas horas de abiertas las puertas, como Piti Fernández, el cantante de Las Pastillas del Abuelo, que está previsto a las 17.20, o Massacre, anunciada a las 18.10.

Además, tocarán este viernes Usted Señálemelo (20.10), El Plan de la Mariposa (20.50), Estelares (21.50), Los Pericos (22.40), Los Auténticos Decadentes (00.20), Turf (01.30) y cerrarán a toda cumbia santafesina Los Palmeras (02.20).

En el denominado Escenario Nuevo Día cerrará el Doppel Gangs (ex Symon Poxyran, exvocalista de Perras on the Beach,) y pasarán antes Dum Chica, Buenos Vampiros, Nina Suárez, entre otros.

Desde la organización recomendaron llevar repelente para mosquitos y recordaron que no están permitidos aerosoles, por lo que sólo se puede ingresar productos en crema.

Rock en Baradero celebra 10 años y promete más de 12 horas por día de música con tres escenarios dentro del predio más actividades gratuitas en otro dispuesto en la zona del puerto, frente al riacho.

Rata Blanca, Kapanga, Las Pelotas, La H No Murió, El Kuelgüe, Guasones y Fabicana Cantilo son los números principales de la segunda jornada, que tendrá lugar el sábado.