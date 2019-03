Comienza la segunda jornada del festival "Rock en Baradero"

Este fin de semana largo se esta llevando a cabo la quinta edición del Festival "Rock en Baradero", en el anfiteatro Pedro Carossi de la ciudad vecina, que según indicaron los baraderenses, esta "repleta de turistas" que se acercan para poder disfrutar del evento.

Este sábado culminó la primer jornada donde aseguran que hubo mas de 10 mil personas, que pudieron disfrutar de los shows de artistas como Chini and the Technicians provenientes de Chile, Once Tiros de Uruguay, Jóvenes Pordioseros, El Plan de la Mariposa, TURF, Nonpalidece, Los Gardelitos y los Guasones, entre otros.

Desde la organización señalaron que para esta segunda jornada aún quedan entradas en venta que se pueden adquirir en la boleteria del predio hasta las 23.00 y tienen un costo de 1100 pesos.

Día 2: domingo 3 de marzo

Chita, Hipnótica, Tres de Corazón (Colombia), Peces Raros, El Zar, Juan Ingaramo, LOUTA, Lo’ Pibitos, Marilina Bertoldi, Indios, Bándalos Chinos, Usted Señalemelo, Airbag, Attaque 77 y Babasónicos.