Comienza la campaña gratuita de prevención del cáncer bucal: “Es más frecuente de lo que pensamos”

Alucec San Pedro cumplirá esta semana, entre este lunes y el viernes, con una campaña gratuita de detección precoz del cáncer bucal, un patología “silenciosa” cuyos signos no suelen ser atendidos por los pacientes pero que pueden detectarse fácilmente.

“El examen lleva menos de cinco minutos”, informaron, y permite detectar “lesiones o desórdenes que pueden derivar en algún tipo de cáncer”. Están a cargo de odontólogos locales que colaboran con la institución local adherida a Lalcec.

En Radio Cuarentena, la doctora Laura Guilenía, una de las integrantes del Círculo Odontológico local que se sumó a la campaña, dio detalles sobre esta patología silenciosa y la importancia de detectarla a tiempo.

“Es más frecuente de lo que pensamos, por eso es importante hacer hincapié en la inspección, en todo, no sólo en personas que tienen antecedentes”, señaló y advirtió que hay factores como el consumo de tabaco y alcohol que predisponen a su aparición.

“Al principio es algo indoloro, no nos damos cuenta, pero pueden aparecer ciertos signos y síntomas en la cavidad bucal, ya que afecta todo, no sólo tejido óseo sino todo: encía, paladar, mejilla, lengua, piso de boca, todo, aparecen manchas que no se quitan con el raspado de una gasa, pueden ser diferentes colores, blancas, rojas”, detalló.

Cualquier persona que esté interesada pueda acercarse tanto por la mañana como por la tarde a la sede de Alucec, aunque recomiendan pedir turno a los teléfonos 428120 y 424075. “Es muy rápido y es muy importante que lo hagan”, dijo Guilenía.

La odontóloga explicó que hay ciertos signos de alerta. Por ejemplo, “cuando las llagas, las aftas, duran más de 20 días, hay que prestar atención, porque debería curarse en 10, 15 días, máximo”.

“Otros signos son las manchas que pueden aparecer, hemorragias espontáneas: estoy de repente comiendo algo y empiezo a tener mucho sangrado, siempre hay que ver, no estamos hablando de una hemorragia simple”, agregó.

“El paciente puede también sentir dificultades para tragar, para hablar, para mover la boca, la lengua”, indicó y destacó que “es súper importante que se acerquen o vayan a su odontólogo de confianza”.