Comenzó la vacunación para menores de 18 años: “Anótense para estar protegidos”, el mensaje de los vacunados

Comenzó este lunes en el vacunatorio del Club de Jubilados la aplicación de vacunas contra el coronavirus COVID-19 a jóvenes de entre 12 y 17 años, luego del arribo de 420 dosis de Moderna, que llegaron el viernes.

Publicidad

Tras la aplicación de la primera dosis, los jóvenes vacunados debían esperar 30 minutos por precaución ante la aparición de eventuales síntomas. A la salida, adolescentes vacunados brindaron su testimonio a La Opinión.

La mayoría de los consultados coincidió en que su principal preocupación era que les doliera al omento de la aplicación, aunque al salir destacaron que “no duele nada”. También señalaron la importancia que tiene la vacunación y convocaron a los jóvenes a inscribirse.

Lucía, de 16 años, contó que “estaba nerviosa por los posibles síntomas después de la vacuna” y reveló que, desde que se inscribió, en 10 días le llegó el turno correspondiente para la aplicación. Por su parte, Evelyn, de 17 años, pidió: “Anótense para estar protegidos”.

Evelyn (17) y Lucía (16) ofrecieron su testimonio al salir del vacunatorio. Foto: La Opinión.

“No me lo esperaba. Me anoté y a l otra semana me llamaron”, contó Agostina. “Es una pavada, no duele nada”, aseguró. Brisa, de 13 años, contó que el turno le llegó “al toque” y aseguró que al pinchazo “ni lo sentís”.

Tras la aplicación de la primera dosis, los adolescentes vacunados recibieron la información de que en 28 días, aproximadamente, serán convocados para la segunda y completar el esquema.

Brisa y Agostina también contaron su experiencia. Foto: La Opinión.

“No les dolió ni nada. El nene mío sufre de los bronquios, por eso lo anotamos para que le llegue rápido. Él venía nervioso, pero con el apoyo de todos salió todo bien. Así que todos los nenes a vacunarse”, dijo una mamá.

Valentín, otro de los jóvenes que accedió a brindar su testimonio al salir del vacunatorio, pidió a los adolescentes que estén en duda que “vengan y cuídense lo más posible”.

Valentín alentó a los jóvenes a aplicarse la vacuna. Foto: La Opinión.

Las vacunas Moderna para aplicar a adolescentes de entre 12 y 17 años llegaron a San Pedro el viernes y forman parte del lote que donó el Gobierno de Estados Unidos.

Moderna es, junto con Pfizer, una vacuna cuya aplicación fue autorizada para menores de edad. En esta etapa, la prioridad la tienen los adolescentes que tienen algún factor de riesgo declarado y acreditado.

Según la subsecretaria de Gestión de la información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, “Ya son más de 350.000 chicos y chicas registrados” para recibir la primera dosis.

La inscripción puede hacerse a través del formulario web de la página vacunate.ms.gba.gov.ar, donde hay que completar los datos personales, o bien en la aplicación “Vacunate PBA”, disponible para IOS y Android.

También puede consultarse personalmente en el vacunatorio del club de Jubilados o al WhatsApp 3329 31 7575 que tienen a disposición a nivel local.