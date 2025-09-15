El abogado sampedrino Patricio Serjal Benincasa (48 años), ex fiscal general regional de Rosario, comenzó a ser juzgado por las presuntas maniobras de corrupción que lo ligaron a una asociación ilícita relacionada con el juego clandestino de la que está acusado de formar parte desde el importante cargo que tenía en la ciudad santafesina.

Serjal, que fue auxiliar en la Fiscalía de San Pedro, está acusado de cobrar coimas de organizaciones criminales para entorpecer investigaciones y llegó en libertad al juicio, que comenzó este lunes, luego de haber permanecido varios meses en prisión.

El sampedrino está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados, falsedad ideológica, cohecho y peculado.

Se lo acusa de haber recibido dinero para "retardar u omitir dictámenes propios de su competencia" para que "no prosperen imputaciones" relacionadas con el empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, a quien se lo vinculaba con la banda narco "Los Monos".

Serjal no dio declaraciones a los medios al llegar a Tribunales. Foto: Alan Monzón / Rosario 3.

Peiti fue condenado en juicio abreviado a 3 años de prisión efectiva y al pago de 47 millones de pesos de multa tras brindar información en la causa en condición de "arrepentido", misma figura a la que se acogió el fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad, quien también fue condenado, en su caso a seis años.

Además del sampedrino Patricio Serjal Benincasa, llega a juicio el exempleado judicial Nelson Rodolfo Ugolini, también acusado de cobrar dinero en dólares por parte de Peiti y su red de juego ilegal, quien dependía directamente de Ponce Asahad y era, según la acusación, el contacto directo con el empresario.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edry, a cargo de la acusación inicial en la causa, sostuvieron que Serjal y Ugolini, junto al condenado Ponce Asahad y al también imputado exintendente de San Lorenzo y cuatro veces senador Armando "Pipi" Traferri, conformaban "una asociación ilícita".

El objetivo, señalaron en la causa los fiscales, era "permitir que Peiti pueda seguir operando de forma ilegal el negocio del juego y apuestas de azar".

La acusación considera que los delitos cometidos, con el cobro de coimas de alrededor de 5 mil dólares mensuales de por medio, tenían como fin "dar continuidad a esa empresa criminal".

Ahora, los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, solicitarán en el juicio una pena de 12 años para Serjal y 5 para Ugolini, con inhabilitación a perpetuidad.

Patricio Serjal cuenta con el patrocinio del reconocido abogado Ignacio Carbone. Foto: Alan Monzón / Rosario 3.

Serjal Benincasa tuvo como abogado al reconocido penalista nicoleño Hugo Lima (h) y luego al prestigioso Ignacio Carbone, rosarino que supo asistir a Matías Messi, hermano del capitán de la Selección, al exbarra brava de Newell's Diego "el panadero" Ochoa" y a Andrés "el Gitano" Fernández, acusado de ser líder de sicarios de "Los Monos", entre otros casos resonantes.

Ambos abogados sostuvieron desde el comienzo de la causa la inocencia del sampedrino. Una de las hipótesis sobre las que trabajaron fue que Serjal no tuvo nunca vínculos políticos para llegar a ser máxima autoridad de los fiscales de Rosario, lo que podría haberle jugado en contra porque, consideraron, debajo de él se habrían tejido las redes de corrupción en las que quedó involucrado por su cargo.

El juicio que comenzó este lunes durará, estiman, entre tres y cuatro semanas y tendrá jornadas de alrededor de cinco horas cada una para ventilar los detalles de la acusación ante el Tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, que decidirá el futuro de los acusados.