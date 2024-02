El Gobierno municipal tuvo que ajustar en un área muy sensible: la entrega de mercadería para comedores y a personas en situación de vulnerabilidad que retiran bolsas de alimentos en los puntos de distribución.

El secretario de Desarrollo de la Comunidad (ex Desarrollo Humano), Walter Sánchez, confirmó en Sin Galera semanas atrás que efectivamente hubo recortes en la distribución a comedores, producto de la situación económica.

Además, desde el Gobierno informaron que se vieron obligados a reducir en alrededor de 3 mil las provistas mensuales a personas que reciben bolsas de mercadería, por lo que, como indicaron los propios beneficiarios a La Opinión, la periodicidad de entrega es mayor y la cantidad de productos, menor.

"Nosotros colaboramos con algunos comedores, no tenemos comedores propios. Sí hacemos colaboración con algunos alimentos tantos frescos como secos en algunos puntos de la ciudad. Es real que hemos tenido que bajar la cantidad de mercadería que entregamos, por una cuestión económica", dijo Sánchez.

El funcionario explicó que el área que conduce tiene un presupuesto vinculado a partidas de fondos afectados que Provincia remite cada mes para la asistencia alimentaria. "Hay aumentos del más del 100 % en algunos alimentos y entonces se nos dificulta", señaló y reveló que "enero fue difícil".

Informó que son "alrededor de 10" los comedores a los que el Municipio asiste, incluidos uno de Santa Lucía, uno de Gobernador Castro y el de La Tosquera que coordina el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

“La realidad es que el objetivo es que los niños coman en su casa comida elaborada por su mamá o su papá y no en un comedor”, dijo Walter Sánchez.

"Algunos hacen merienda y otros, cena. Tienen alrededor de 50, 60 personas cada uno. En La Tosquera van más familias. Funcionan algunos dos o tres veces por semana y el de La Tosquera, todos los días", detalló.

"El propósito es ayudar a las familias que están más complicadas. Nosotros trabajamos con comedores que sabemos que están funcionando. Conocemos la realidad de los barrios y sabemos con quiénes podemos trabajar y con quiénes no, porque no tenemos mercadería para entregar en todos lados y entonces tenemos que saber que realmente llega a quien necesita", advirtió el secretario.

"Los responsables de comedores son gente que trabaja en lo social desde hace mucho tiempo, como el de Raquel, que funciona muy bien y apunta a capacitar a las mamás, ese es un comedor donde la ayuda llega. Hay otros que sabemos que fueron utilizados con otro tipo de fin y en eso no participamos. Llega mucha demanda de comedores que los vecinos nos cuentan que no funcionan o no entregan la comida de acuerdo a lo que colaboramos", explicó.