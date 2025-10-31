Personal de una empresa local contratada para tal fin colocó este viernes por la mañana un cartel identificatorio de la escuela secundaria 8 en el frente del edificio de la primaria 1.

Ads

Personal de una empresa colocaba el cartel este viernes.

El cartel blanco, de importantes dimensiones, tiene de un lado el logo de la escuela secundaria 8, única pública con modalidad Comunicación del distrito, del otro la cara de Mariano Moreno, prócer que le da nombre al colegio, por votación de la comunidad educativa.

El letrero fue dispuesto sobre el escudo azul de la primaria 1 en el frente del histórico edificio que forma parte del Paseo del 900 en el Caso Histórico de la ciudad, en Mitre e Yrigoyen.

Ads

Así luce el cartel de la secundaria 8 en el frente de la escuela 1.

Puede interesarte

Ads