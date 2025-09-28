Este sábado, en los primeros instantes de la noche, se produjo un accidente en la esquina de Boulevard Moreno y Miguel Porta.

Ads

Por motivos que se desconocen, un motovehículo Motomel 150 cc., conducido por un joven de 21 años de edad, colisionó con otra motocicleta Mondial 110 cc., que era guiada por una mujer de 48 años de edad.

Ante el hecho fue requerida la presencia de una ambulancia del servicio de emergencia 107, que trasladó a ambos hasta la Guardia del Hospital “Ruffa”. Allí se constató que, como consecuencia del impacto, los conductores presentaron lesiones de carácter leves.

Ads

Puede interesarte

Ads