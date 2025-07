Valentina de Río Tala reportó: “El día sábado quise viajar con mi hija en sillas de ruedas y la rampa no andaba. Mandé un mensaje a ese número que es para reclamos y me contestaron eso: ´La tienen que acomodar´. Ellos se agarran que no viajamos siempre, pero no solo Andrea usa la rampa y obviamente, la usamos cuando ella lo necesita. Así que el sábado Andrea se quedó sin poder viajar. Siempre las cosas a medias porque solo adaptaron un micro y no la mitad de las unidades como dice la ley”.

