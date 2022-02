Cocaína “envenenada”: la alerta epidemiológica también llegó a San Pedro

Alrededor de 20 personas fallecidos y más de 70 internados contabilizan en el conurbano bonaerense por la cocaína envenenada, adulterada intencionalmente y que provocó intoxicación grave en quienes la consumieron.

El Ministerio de Salud bonaerense remitió a todos los Municipios un protocolo de alerta epidmiológica por el caso para que en cada Hospital estén atentos a la posibilidad de que ingresen personas con síntomas similares.

“Podría tratarse de cuadros de intoxicación por opiáceos y se desconoce la existencia de otro producto vinculado”, informó la cartera sanitaria local, que remitió recomendaciones “de carácter preliminar” para los equipos de salud de todo el territorio bonaerense.

Los más de 70 internados se encuentran en hospitales de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.

“Sospechar de intoxicación por cocaína adulterada, frente a toda persona que en las últimas 24 horas haya ingerido cocaína y presente alguno de los siguientes signos y síntomas: dificultad respiratoria, bradipnea, convulsiones, miosis, depresión del sensorio, parestesias, excitación psicomotriz”, señala el protocolo.

“No se recomienda el uso de Flumazenil en estos casos. Evaluar la administración de Naloxona como antídoto. Solicitar coagulograma y evaluar trastornos de la coagulación para eventual tratamiento. Notificar de inmediato al Ceprotox para asesoramiento y orientación”, finaliza el protocolo.

“Esto es excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo porque todavía la pericias no están”, señaló el fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo, sobre el caso.

El Gobierno provincial recomendó “no ingerir cocaína adquirida en las últimas 24 horas”.

En caso de haberlo hecho, “estar atento ante la aparición de síntomas como dificultad para respirar en aumento o tendencia al sueño”.

Además, recomendaron asistir a un establecimiento de salud de inmediato y solicitaron “reforzar el acompañamiento a cualquier persona usuaria de drogas que requiera atención médica sin juzgar ni estigmatizar”.

La investigación policial del caso permitió detener a siete personas en nueve allanamientos en la zona del Gran Buenos Aires. La preocupación existe en todo el territorio bonaerense porque no está clara la trazabilidad de la droga adulterada y cuáles fueron sus destinos una vez que comenzó a ser distribuida.

El jefe de asesores bonaerense, Carlos Bianco, dijo que “hay varias hipótesis”, entre las que tiene más fuerza que “el procedimiento de corte (de la cocaína) estuvo mal hecho” y que podría haber sido “internacional”.

“Esto lo tendrá que determinar la Justicia”, dijo Bianco, que participó de una reunión del Comité de Emergencia que el gobernador Axel Kicillof encabezó de manera virtual desde Rusia, quien dispuso la decisión de “determinar la alerta en los hospitales y avanzar para sacar de circulación miles de dosis que podían estar envenenadas”.