Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones otorgadas por el IPS cobrarán entre el jueves 30 y el viernes 31 de octubre y de acuerdo a la terminación de su documento de identidad.

Ads

Este jueves 30 de octubre cobran los jubilados que posean DNI finalizados en 0,1, 2 y 3 y los pensiones sociales o beneficios no contributivos con todas las terminaciones.

El viernes 31 de octubre percibirán sus haberes los titulares de jubilaciones con documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Ads

El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla en los bancos será el 25 de noviembre de 2025.

Puede interesarte

Puede interesarte





Ads