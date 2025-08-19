Cloacas tapadas: tengo el patio lleno de materia fecal
Carolina reportó: "Hola, nosotros los vecinos de acá atrás de la cancha de Mitre tenemos la cloacas tapadas hace más de dos semanas venimos reclamando y no nos dan bola y ahora con la lluvia peor. Se me entró todo adentro, se me fue para la pieza y el patio, lleno de materia fecal. Es un asco. Quería ver si lo pueden hacer público a ver si así Cecilio hace que sus empleados trabajen. Yo los volví a llamar hoy porque es un asco esto y me dijeron que ahora llueve, que no iban a poder venir. Sinceramente, yo tengo tres criaturas y no se puede vivir así".
