“Hace más de 15 días que estamos con las cloacas llenas en calle Ansaloni y Alvarado. Nos cansamos de llamar y no nos dan bola. ¿Que tenemos que hacer para que vengan? Tenemos el patio lleno de agua y caca, tenemos criaturas y así no pueden salir. Ya estamos cansados, no sabemos que más hacer”, reportó Toty.