Cloacas tapadas en Martín Fierro: no podemos vivir así
Una vecina escribió: "Hola, buenas tardes. Le suplico que, por favor, me ayuden. Se tapan las cloacas de mi casa, me sale todo al patio. Nadie me ayuda. Vivimos dos familias en Martín Fierro 1534. Si hay que pagar a alguien que rompa y vea el problema se los pagaré. Por favor, vengan a ver. No podemos vivir así y no destapan bien ahí en la parte de la calle".
