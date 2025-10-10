Cloacas tapadas en Martín Fierro al 800: ya no sé qué hacer
Susana reportó: “Es una vergüenza que desde ayer estoy llamando para que me vengan a destapar la cloaca y tengo un nene chiquito y están jugando en la vereda. Si lo podés hacer público para que hagan algo porque ya no sé qué hacer. Martin fierro 805”.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión