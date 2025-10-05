"En el barrio 49 viviendas están tapadas la cloacas, todo, es general de las redes. Hay criaturas, está mi abuela. Acá estamos con todo el patio lleno de suciedad. En la esquina están tapadas", reportaron desde la zona.

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte



