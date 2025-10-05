Cloacas tapadas en las 49 Viviendas
"En el barrio 49 viviendas están tapadas la cloacas, todo, es general de las redes. Hay criaturas, está mi abuela. Acá estamos con todo el patio lleno de suciedad. En la esquina están tapadas", reportaron desde la zona.
