Flavia reportó: “Buen día, quería hacer un reclamo de las cloacas en Javier Rivero y Brenan. Hace 5 días que estoy llamando porque está todo rebalsado. Si me contestan, me dicen que van a ir, pero no van. Desde el 26 que estoy llamando”.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 MercadoPago/Gracias LaOpinion

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.200.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo