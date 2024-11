Agustina escribió: "Ya no se puede aguantar más. Hace como tres años que venimos así. Necesito que ayuden a la vecina a solucionar el tema de cloacas rotas en Javier Rivero. La señora fue por todos lados a hablar y nadie le da bola, me dijo: ´No podés ni sentarte en la vereda porque no se aguanta el olor que hay y ver el agua acumulada atrae mosquitos y dengue´. Tengo un menor de edad y hoy en día está gravísimo el tema del dengue. Quiero que haya respuestas lo más rápido posible".

