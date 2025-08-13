Cloacas tapadas en Independencia y Joaquín V. González
Bruno reportó: "Hola, les quería hacer una consulta, ya que acá en mi barrio, en la esquina de Independencia y Joaquín V. González está la cloaca tapada hace dos meses y rebalsó todo para arriba y llamamos a Obras Sanitarias, todo el barrio llamó y nunca vinieron. Es una vergüenza, hace dos meses que está todo tapado la cloaca, toda la cuadra con agua".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión