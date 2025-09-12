Una vecina de la zona reportó: “Quería hacer un reclamo, en Honorio Pueyrredón también hace más de 4 meses que venimos reclamado y nada es una vergüenza, ya que no quieren trabajar los de Obras Públicas. Así se mete cualquiera en el trabajo solo para cobrar un sueldo, te cansa de llamar e ir al lugar y ellos ´sí, después pasan´ y nunca pasan y empieza hace las cosas como se debe es una vergüenza en 24 de Febrero también las zanja y las calles todas rebalsabas, un desastre total. Ojalá haya una solución para todo esto porque hay muchas zonas que están pasando estás cosas”.

