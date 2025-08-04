Cloacas tapadas en Hermano Indio: tenemos el patio inundado
Gabriela reportó: "Buen día, gente. Estamos cansados de reclamar. Hace dos meses para que vengan a destapar las cloacas. Tenemos el patio inundado. Es en la calle Hermano Indio al 2700. Aquí les comparto la foto de esta mañana. Está a punto de entrar todo para adentro de la casa".
