Cloacas tapadas en el barrio Los Aromos
Una vecina escribió: "Necesito si podés darme una mano con un problema que estamos teniendo en el barrio Los Aromos, en la calle French y Salta. Se rebalsa la cloaca. Fuimos a la Municipalidad y no nos dan bola. Necesitamos, por favor, de tu ayuda para ver si no pueden hacer el favor de venir la Municipalidad a solucionar este problema".
