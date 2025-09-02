María Laura reportó: “Quería hacer un reclamo: más de un mes llamando y ni vienen a destapar las cloacas. Dávila y Ansaloni. Es una vergüenza que llamo y nunca vienen”.

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte



