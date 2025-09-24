Cloacas tapadas en Caseros al 1900: ¿qué pasa con Obras Sanitarias?
Una vecina reportó: "¿Qué pasa con Obras Sanitarias que hace mas de una semana estoy llamando para que pasen y no va nadie? En Caseros al 1900. Cinco veces llamé por cloacas, tienen que ir a destapar".
