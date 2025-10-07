Cloacas tapadas en calle Alvarado al 1200
“Hola, hace más de dos meses tenemos tapadas las cloacas en la calle Alvarado al 1200 y no vienen. La maquina anduvo en otras cuadras pero en esta no”, reportaron vecinos de la zona.
